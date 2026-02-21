China Writer Dr. Kwan Lee is your short video hit machine. Learn the real stories behind the Talmud-Tanakh West's Big Lie Propaganda Machine headlines... Dateline 260221
China is in the name, but we cover the world and all of humanity, past, present, future!
1-A strange Chinese weapon, the YLC-8B Radar, in Iran stopped the Uncouth Slaves of AIPAC/USA's Strike - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/a-strange-chinese-weapon-the-ylc-8b-radar-in-iran-stopped-the-uncouth-slaves-of-aipac-usa/
2-Jeffrey Epstein (1953-August 10, 2019 ?) was (is?) an Israeli asset - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/epstein-1953-august-10-2019-was-is-an-israeli-asset/
3-BEEF JERKY or simply JERKY is the code word for HUMAN MEAT in Jeffrey Epstein's circles. - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/beef-jerky-or-simply-jerky-is-the-code-word-for-human-meat-in-jeffrey-epsteins-circles/
4-Jeffrey Epstein might have eaten people - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/jeffrey-epstein-might-have-eaten-people/
5-Corrupt : Filthy : Degenerate - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/corrupt-filthy-degenerate/
6-John Kiriakou on how Israel Blackmails the America - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/john-kiriakou-on-how-israel-blackmails-the-america/
7-The Million dollar QUESTION - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-million-dollar-question/
8-WHO IS IN THIS PHOTO ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/who-is-in-this-photo/
9-A Message from a male survivor of Epstein Island - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/a-message-from-a-male-survivor-of-epstein-island/
10-EYES WIDE SHUT - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/eyes-wide-shut/