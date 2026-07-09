China Writer Dr. Kwan Lee is your short video hit machine. Learn the real stories behind the Talmud-Tanakh West’s Big Lie Propaganda Machine headlines… Dateline 260709
China is in the name, but we cover the world and all of humanity, past, present, future!
1-US Air Force attacks Iran : "Ceasefire" OVER - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-air-force-attacks-iran-ceasefire-over/
2-Putin warns the West : RUSSIA IS READY FOR WAR - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/putin-warns-the-west-russia-is-ready-for-war/
3-Evolution of Beijing : 14 000 years in 12 minutes - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/evolution-of-beijing-14-000-years-in-12-minutes/
4-In China, even pigs can enjoy AC - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/in-china-even-pigs-can-enjoy-ac/
5-China & Saudi Arabia - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-saudi-arabia/
6-The CPC (Communist Party of China) aka The CCP (Chinese Civilization Party) and the governance of a civilizational state - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-cpc-communist-party-of-china-aka-ccp-chinese-civilization-party-and-the-governance-of-a-civilization-state/
7-Beijing cuts off US assets forever and cancels Treasuries with Euro Bonds - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/beijing-cuts-off-us-assets-forever-and-cancels-treasuries-with-euro-bonds/
8-Saudis told the US to leave - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/saudis-told-the-us-to-leave/
9-Overseas Chinese in Venezuela donate 500 tons of quake relief supplies - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/overseas-chinese-in-venezuela-donate-500-tons-of-quake-relief-supplies/
10-IRAN punishes India - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/iran-punishes-india/