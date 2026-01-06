Share

1-Beijing & Moscow FACTUALLY support Venezuela (in French with English subtitles available) TV5MONDE Info : Pékin et Moscou réaffirment leur soutien au Vénézuéla - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/beijing-moscow-factually-support-venezuela-in-french-with-english-subtitles-available/

2-From Myth to Metaverse : China's digital culture boom - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/from-myth-to-metaverse-chinas-digital-culture-boom/

3-MERRY MAOMAS !!! : Mao Zedong (December 26,1893-September 9,1976 ) - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/merry-maomas-mao-zedong-december-261893-september-91976/

4-李 世 家 : 大 唐 帝 国 后 ::: Li Shi Jia : Da Tang Di Guo Hou ::: The Li Noble House : Sovereigns of the Tang Empire - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/%e6%9d%8e-%e4%b8%96-%e5%ae%b6-%e5%a4%a7-%e5%94%90-%e5%b8%9d-%e5%9b%bd-%e5%90%8e-li-shi-jia-da-tang-di-guo-hou-the-li-noble-house-sovereigns-of-the-tang-empire/

5-JUSTICE MISSION 2025 - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/justice-mission-2025/

Refer a friend

6-China just changed the US dollar forever - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-just-changed-the-us-dollzr-forever/

7-Nvidia is in big trouble, as Huawei rolls out 5G and AI across the World - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/nvidia-is-in-big-trouble-as-huawei-rolls-out-5g-and-ai-across-the-world/

8-WHY the USA will disappear (in French with English subtitles available) - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/why-the-usa-will-disappear-in-french-with-english-subs/

9-BRICS is taking over AI - and the West is panicking - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/brics-is-taking-over-ai-and-the-west-is-panicking/

10-The Swamp Orange Thing's REAL use : ushering in the Chinese century - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-swamp-orange-things-real-use-ushering-in-the-chinese-century/

Share

Remember, this platform and all the other Big Lie Propaganda Machine’s MSM Mossad-CIA-MI6 foghorns are horrifically shadow banning and censoring the China Writers’ Group, for a good reason. They want to keep you brainwashed and ignorant. FB, Google, et al. now buy censorship AI algorithms from companies specialized in making the truth disappear. “Subscribing” and “Following” are a smoke-and-mirror illusion. The only way to guarantee access to all of us is to proactively go to www.seektruthfromfacts.org and once there, regularly click on each member’s icon (per the below) to keep up with our work! Your soul’s sanity and survival depend on it…