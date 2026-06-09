China Writer Dr. Kwan Lee is your short video hit machine. Learn the real stories behind the Talmud-Tanakh West’s Big Lie Propaganda Machine headlines… Dateline 260609
China is in the name, but we cover the world and all of humanity, past, present, future!
1-What engagement can we expect under CPEC 2.0 (China-Pakistan Economic Corridor) ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/what-engagements-can-we-expect-under-cpec-2-0-china-pakistan-economic-corridor/
2-The Orang-Utan goes silent as Iran retaliates with force - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-orang-utan-goes-silent-as-iran-retaliates-with-force/
3-HOW a barbarian tribe built China's richest province & China's richest City - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/how-a-barbarian-tribe-built-chinas-richest-city/
4-China's Tau scaling breakthrough just made ASML obsolete - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/chinas-tau-scaling-breakthrough-just-made-asml-obsolete/
5-Iran launches missiles at US Kuwait Air Base - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/iran-launches-missiles-at-us-kuwait-air-base/
6-Modi & BJP prefer people poor and ignorant - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/modi-bjp-prefer-people-poor-and-ignorant/
7-Pepe Escobar : Eurasia's 2030 Masterplan - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/pepe-escobar-eurasias-2030-masterplan/
8-SINISTER NETWORK EXPOSED - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/sinister-network-exposed/
9-Iran Shot down US aircraft - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/iran-shot-down-us-aircraft/
10-Oman RESPONDS to the Orang-Utan's "WE'LL BLOW 'EM UP" threat - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/oman-responds-to-the-orang-utans-well-blow-em-up-threat/