Share

1-Tuesday July 7, 2026 : The Day the usd REALLY & DEFINITIVELY died - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/tuesday-july-7-2026-the-day-the-usd-really-definitively-died/

2-THE PHILOSOPHER BEHIND THE THRONE of CHINA : 王 沪 宁 - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-philosopher-behind-the-throne-of-china/

3-IRAN EXPANDS ATTACKS : US bases in Syria, Bahrain and Koweit DESTROYED - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/iran-expands-attacks-us-bases-in-syria-bahrain-and-koweit-destroyed/

4-China quietly saved the World last month - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-quietly-saved-the-world-last-month/

5-IRGC (Islamic Revolution Guards Corps aka Pasdarans) thwarts Western-backed terror group invasion from Iraq - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irgc-thwarts-western-backed-terror-group-invasion-from-iraq/

6-CHINA, RUSSIA, IRAN and World War III - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-russia-iran-and-world-war-iii/

7-US propaganda seeks to create a wedge between China & Russia by peddling the narrative that Russia is China's junior partner - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-propaganda-seeks-to-create-a-wedge-between-china-russia-by-peddling-the-narrative-that-russia-is-chinas-junior-partner/

8-BLAME RUSSIA : The lie holding the West together - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/blame-russia-the-lie-holding-the-west-together/

9-BLAME RUSSIA : The lie holding the West together - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/blame-russia-the-lie-holding-the-west-together/

10-The Philippines humiliated in 4 days AND China's brutal ultimatum crushed Japan-backed arrests - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-philippines-humiliated-in-4-days-and-chinas-ultimatum-crushed-japan-backed-arrests/

Refer a friend

Remember, this platform and all the other Big Lie Propaganda Machine’s Judeo-Mossad-CIA-MI6 foghorns are horrifically shadow banning and censoring the China Writers’ Group, for a good reason. They want to keep you brainwashed and ignorant. FB, Google, et al. now buy censorship AI algorithms from companies specialized in making the truth disappear. “Subscribing” and “Following” are a smoke-and-mirror illusion. The only way to guarantee access to all of us is to proactively go to www.seektruthfromfacts.org and once there, regularly click on each member’s icon (per the below) to keep up with our work! Your soul’s sanity and survival depend on it…