China Writer Dr. Kwan Lee is your short video hit machine. Learn the real stories behind the Talmud-Tanakh West’s Big Lie Propaganda Machine headlines… Dateline 260723
China is in the name, but we cover the world and all of humanity, past, present, future!
1-Tuesday July 7, 2026 : The Day the usd REALLY & DEFINITIVELY died - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/tuesday-july-7-2026-the-day-the-usd-really-definitively-died/
2-THE PHILOSOPHER BEHIND THE THRONE of CHINA : 王 沪 宁 - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-philosopher-behind-the-throne-of-china/
3-IRAN EXPANDS ATTACKS : US bases in Syria, Bahrain and Koweit DESTROYED - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/iran-expands-attacks-us-bases-in-syria-bahrain-and-koweit-destroyed/
4-China quietly saved the World last month - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-quietly-saved-the-world-last-month/
5-IRGC (Islamic Revolution Guards Corps aka Pasdarans) thwarts Western-backed terror group invasion from Iraq - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irgc-thwarts-western-backed-terror-group-invasion-from-iraq/
6-CHINA, RUSSIA, IRAN and World War III - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-russia-iran-and-world-war-iii/
7-US propaganda seeks to create a wedge between China & Russia by peddling the narrative that Russia is China's junior partner - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-propaganda-seeks-to-create-a-wedge-between-china-russia-by-peddling-the-narrative-that-russia-is-chinas-junior-partner/
8-BLAME RUSSIA : The lie holding the West together - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/blame-russia-the-lie-holding-the-west-together/
9-BLAME RUSSIA : The lie holding the West together - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/blame-russia-the-lie-holding-the-west-together/
10-The Philippines humiliated in 4 days AND China's brutal ultimatum crushed Japan-backed arrests - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-philippines-humiliated-in-4-days-and-chinas-ultimatum-crushed-japan-backed-arrests/