Share

1-Bessent panics as China's Digital Payments bypass the US financial system AND Bessent is dead right for panicking because the Chinese DEFINITELY want to go for the jugular ... - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/bessent-panics-as-chinas-digital-payments-bypass-the-us-financial-system-yes-bessent-is-right-to-panic/

2-Epistemologically developed Chinese diplomats on Jeffrey Epstein : BEWARE OF THE JEWISH DOG - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/epistemologically-developed-chinese-diplomats-on-jeffrey-epstein-beware-of-the-jewish-dog/

3-Israel's scheme for tricking the Uncouth Slaves of AIPAC/USA into a war with Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/israels-scheme-for-tricking-the-uncouth-slaves-of-aipac-usa-into-a-war-with-iran/

4-The Swamp Orange Thing is making a fatal error in Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-swamp-orange-thing-is-making-a-fatal-error-in-iran/

5-THE ALLIANCE PROTECTING IRAN - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-alliance-protecting-iran/

Refer a friend

6-The Anglo-Zio-American EstabLishment (AZAEL) imperialists are scared - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-anglo-zio-american-establishment-azael-imperialists-are-scared/

7-RELENTLESS DEDOLLARIZATION - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/relentless-dedollarization/

8-China predicted her rise 75 years ago - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-predicted-her-rise-75-years-ago/

9-The Global Whirlwind is Coming or VIETNAM : boosted hybrid war - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/the-global-whirlwind-is-coming-or-vietnam-boosted-hybrid-war/

10-China already won 2026 ... and beyond ... - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/china-already-won-2026-and-beyond/

Share

Remember, this platform and all the other Big Lie Propaganda Machine’s MSM Mossad-CIA-MI6 foghorns are horrifically shadow banning and censoring the China Writers’ Group, for a good reason. They want to keep you brainwashed and ignorant. FB, Google, et al. now buy censorship AI algorithms from companies specialized in making the truth disappear. “Subscribing” and “Following” are a smoke-and-mirror illusion. The only way to guarantee access to all of us is to proactively go to www.seektruthfromfacts.org and once there, regularly click on each member’s icon (per the below) to keep up with our work! Your soul’s sanity and survival depend on it…