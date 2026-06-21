China Writer Dr. Kwan Lee is your short video hit machine. Learn the real stories behind the Talmud-Tanakh West’s Big Lie Propaganda Machine headlines… Dateline 260621
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1-Resistance Fighters INVADE North Israhell and TARGET IDF terror base - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/resistance-fighters-invades-north-israhell-and-target-idf-terror-bas/
2-Iran's final 48 hours : Mojtaba Khamenei's last window of peace before All-Out Gulf War - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-final-48-hours-mojtaba-khameneis-last-window-of-peace-before-all-out-gulf-war/
3-Iran's final 48 hours : Mojtaba Khamenei's last window of peace before All-Out Gulf War - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-final-48-hours-mojtaba-khameneis-last-window-of-peace-before-all-out-gulf-war/
4-Iran's retaliation begins : Missiles hit Jordan after US' attack on Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-retaliation-begins-missiles-hit-jordan-after-us-attack-on-iran/
5-Iran's retaliation begins : Missiles hit Jordan after US' attack on Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-retaliation-begins-missiles-hit-jordan-after-us-attack-on-iran/
6-US Base in FLAMES - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-base-in-flames/
7-WHY US companies quietly are being run on Chinese AI ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/why-us-companies-quietly-are-being-run-on-chinese-ai/
8-US market collapse wipes out investors - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-market-collapse-wipes-out-investors/
9-Iran's missiles take out fighter jets in Jordan - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-missiles-take-out-fighter-jets-in-jordan/
10-Hong-Kong TOPS Switzerland. WHY trust having lasted centuries in the Swiss financial structure hit ZERO in months ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION
https://seektruthfromfacts.org/kwan/hong-kong-tops-switzerland-why-trust-having-lasted-centuries-in-the-swiss-financial-structure-hit-zero-in-months/