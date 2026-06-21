Share

1-Resistance Fighters INVADE North Israhell and TARGET IDF terror base - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/resistance-fighters-invades-north-israhell-and-target-idf-terror-bas/

2-Iran's final 48 hours : Mojtaba Khamenei's last window of peace before All-Out Gulf War - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-final-48-hours-mojtaba-khameneis-last-window-of-peace-before-all-out-gulf-war/

3-Iran's final 48 hours : Mojtaba Khamenei's last window of peace before All-Out Gulf War - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-final-48-hours-mojtaba-khameneis-last-window-of-peace-before-all-out-gulf-war/

4-Iran's retaliation begins : Missiles hit Jordan after US' attack on Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-retaliation-begins-missiles-hit-jordan-after-us-attack-on-iran/

5-Iran's retaliation begins : Missiles hit Jordan after US' attack on Iran - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-retaliation-begins-missiles-hit-jordan-after-us-attack-on-iran/

6-US Base in FLAMES - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-base-in-flames/

7-WHY US companies quietly are being run on Chinese AI ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/why-us-companies-quietly-are-being-run-on-chinese-ai/

8-US market collapse wipes out investors - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/us-market-collapse-wipes-out-investors/

9-Iran's missiles take out fighter jets in Jordan - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/irans-missiles-take-out-fighter-jets-in-jordan/

10-Hong-Kong TOPS Switzerland. WHY trust having lasted centuries in the Swiss financial structure hit ZERO in months ? - SEEK TRUTH FROM FACTS FOUNDATION

https://seektruthfromfacts.org/kwan/hong-kong-tops-switzerland-why-trust-having-lasted-centuries-in-the-swiss-financial-structure-hit-zero-in-months/

Refer a friend

Remember, this platform and all the other Big Lie Propaganda Machine’s Judeo-Mossad-CIA-MI6 foghorns are horrifically shadow banning and censoring the China Writers’ Group, for a good reason. They want to keep you brainwashed and ignorant. FB, Google, et al. now buy censorship AI algorithms from companies specialized in making the truth disappear. “Subscribing” and “Following” are a smoke-and-mirror illusion. The only way to guarantee access to all of us is to proactively go to www.seektruthfromfacts.org and once there, regularly click on each member’s icon (per the below) to keep up with our work! Your soul’s sanity and survival depend on it…